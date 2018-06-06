سفارة مصر ببروكسل تتطلع لحضور فاعل للجالية فى مباراة المنتخب الوطنى

بروكسل (أ ش أ)

أعربت سفارة مصر ببروكسل عن تطلُعها للحضور الفاعل لأعضاء الجالية المصرية للمُباراة المُرتقبة مساء اليوم الأربعاء ببروكسل بين المنتخب الوطنى لكرة القدم ونظيره البلجيكى.

وقالت السفارة - فى بيان لها اليوم الأربعاء، إنه متابعــة للتواصل الجارى مع أعضاء الجالية الموقرة بشأن ترتيبات مُباراة كرة القدم بين المنتخب الوطنى المصرى ونظيره البلجيكى اليوم 6 يونيو فى الساعة 20:45 مساءً (بالتوقيت المحلى ) على استاد الملك "بودوان" فى بروكسل، واتصالاً بما سبق الإحاطة به فيما يتعلق ببدء عملية شراء تذاكر المُباراة إليكترونيا فإنها تهيب بأعضاء الجالية الموقرة الذين يعتزمون حضور المُباراة عدم اصطحاب أية حقائب على الإطلاق (مُختلف الأحجام والأنواع)، وذلك بُناء على تعليمات الاتحاد البلجيكى لكرة القُدم بالتنسيق مع الشُرطة البلجيكية.

ويواجه المنتخب الوطنى لكرة القدم مساء اليوم ببروكسل نظيره البلجيكى فى آخر التجارب الودية، قبل خوض منافسات المونديال والتى تنطلق فعالياتها يوم 14 يونيو الجارى وتستمر حتى 15 يوليو المقبل بروسيا.