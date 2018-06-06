سعر الريال السعودى 6-6-2018 واستقرار العملة السعودية

كتبت-دانه الحديدى

واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاربعاء الموافق 6-6-2018، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، وذلك بعد ارتفاعات متتالية شهدتها العملة السعودية على مدار تعاملات الأسبوعيين الماضيين.

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، والتى سجل فروقاً طفيفة فيما بينها، وذلك بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.79 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى الآن، فى آخر تحديثات له.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"

4.75 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.73 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع