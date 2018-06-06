video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:07 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى 6-6-2018 واستقرار العملة السعودية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:22 م
سعر الريال السعودى 6-6-2018 واستقرار العملة السعودية الريال السعودى
كتبت-دانه الحديدى
إضافة تعليق
واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاربعاء الموافق 6-6-2018، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، وذلك بعد ارتفاعات متتالية شهدتها العملة السعودية على مدار تعاملات الأسبوعيين الماضيين.
 
 
 
وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، والتى سجل فروقاً طفيفة فيما بينها، وذلك بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.79 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى الآن، فى آخر تحديثات له.
 
 
 
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"
 
4.75 جنيه للشراء
 
4.79 جنيه للبيع
 
 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 
4.74 جنيه للشراء
 
4.77  جنيه للبيع
 
 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 
4.74 جنيه للشراء
 
4.77 جنيه للبيع
 
 
 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 
4.73 جنيه للشراء
 
4.77 جنيه للبيع
 
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 
4.72 جنيه للشراء
 
4.77  جنيه للبيع
 
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 
4.73 جنيه للشراء
 
4.78 جنيه للبيع
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 5-6-2018 واستقرار العملة السعودية

سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة