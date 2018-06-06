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ستولتنبرج: نسعى لاحتواء الخلافات بين أوروبا والولايات المتحدة

الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:56 م
ستولتنبرج: نسعى لاحتواء الخلافات بين أوروبا والولايات المتحدة الأمين العام للحلف الاطلسي ينس ستولتنبرج
رويترز
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أكد الأمين العام للحلف الاطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الاربعاء، إنه يبذل جهودا حثيثة لمنع الخلاف المتصاعد بين اوروبا والولايات المتحدة، من أن يمتد إلى الحلف، مشيرا الى وجود "خلافات جدية" بين الدول الاعضاء.

ويتصاعد الخلاف بين الدول الاوروبية وواشنطن، بسبب فرض رسوم جمركية امريكية على واردات الصلب والالمنيوم، وكذلك بسبب قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الايرانى، ومن معاهدة باريس للمناخ.

ويلتقي وزراء دفاع دول الحلف في بروكسل الخميس للموافقة على خطط لتعزيز قدرة الحلف على تحريك قوات بسرعة في حال اندلاع ازمة، في غياب المؤشرات على تراجع المخاوف من تهديد روسي.

 


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