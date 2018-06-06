سانا: الجيش السورى يستهدف تجمعات لـ"جبهة النصرة" فى ريف حلب

دمشق (أ ش أ)

نفذت وحدات من الجيش السورى اليوم الأربعاء، هجمات مركزة على تحركات وتجمعات لتنظيم جبهة النصرة فى ريفى حلب الغربى والجنوبى الغربى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "وحدة من الجيش، أوقعت قتلى ومصابين فى صفوف ارهابيى تنظيم جبهة النصرة، وذلك بعد تنفيذ ضربات دقيقة على تحركاتهم فى محيط منطقة خربة معراتة بالريف الجنوبى الغربى".

وأضافت الوكالة أن مدفعية الجيش نفذت ضربات مركزة على تجمع لتنظيم جبهة النصرة على محور جمعية الزهراء غرب مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير آلية دفع رباعى لهم.

وأحبطت وحدة من الجيش السورى أمس محاولة تسلل مجموعة تابعة لتنظيم جبهة النصرة باتجاه نقاط عسكرية فى ريف حلب الجنوبى الغربي، وأوقعت 15 إرهابيا بين قتيل ومصاب.