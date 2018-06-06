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"رياضة البرلمان": 580 مركز شباب بالجمهورية يعرضون بطولة كأس العالم مجانا

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:20 ص
"رياضة البرلمان": 580 مركز شباب بالجمهورية يعرضون بطولة كأس العالم مجانا النائب سمير البطيخى
كتب ـ هشام عبد الجليل
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قال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن بطولة كأس العالم التى ستنطلق يوم 14 من الشهر الجارى سيتم عرضها فى 580 مركز شباب على مستوى الجمهورية.

وأشار البطيخى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى حرص اللجنة على توفير أماكن لجميع المصريين لمشاهدة المباريات، وتم التنسيق مع وزارة الشباب وتم التوصل لهذا القرار، مؤكدا على أن كرة القدم تحظى بشعبية كبيرة وبطولة كأس العالم تحديدا، خاصة وأن هذه أول مرة تصل فيها مصر إلى كأس العالم بعد غياب 28 عاما، حيث كانت آخر مشاركة للمنتخب الوطنى فى مونديال إيطاليا عام 1990.

الجدير بالذكر، أن مباريات كأس العالم روسيا 2018 تنطلق فى 14 يونيو على استاد لوجنيكى فى موسكو وتختتم فى 15 يوليو على نفس الاستاد حيث تقام المباراة النهائية، وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم بعد فوزه على ضيفه منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

 

 

 


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