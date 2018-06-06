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الأربعاء، 06 يونيو 2018 06:10 م
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روسيا والولايات المتحدة تتفقان على بحث إمكانية عقد لقاء بين لافروف وبومبيو

الأربعاء، 06 يونيو 2018 05:16 م
روسيا والولايات المتحدة تتفقان على بحث إمكانية عقد لقاء بين لافروف وبومبيو لافروف وبومبيو
أ ش أ
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أكد مصدر دبلوماسى روسى أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على بحث إمكانية عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ونظيره الأمريكى مايك بومبيو على هامش منتدى (آسيان) الإقليمى فى سنغافورة خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس القادم.

وقال المصدر - فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الأربعاء - : "لقد اتفقنا على مناقشة إمكانية عقد مثل هذا اللقاء على هامش منتدى (آسيان) فى حال تواجد الوزيرين هناك" ، فيما لم يستبعد عقد اللقاء قبل منتدى "آسيان" .

يُذكر أن 25 دولة من بينها روسيا والولايات المتحدة تشارك فى منتدى "آسيان" الإقليمى ، وقد شارك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى قمة "آسيان" للمرة الأولى فى ديسمبر 2014 بصفته ضيف شرف.

يشار إلى أن قمة دول جنوب شرق أسيا "آسيان" اعتُمدت فى عام 2014 بصفتها منتدى لحوار واسع النطاق بين زعماء دول إقليم آسيا والمحيط الهادئ فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.


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