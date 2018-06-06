روسيا تدعو بلدان رابطة الدول المستقلة للمشاركة فى إعمار سوريا

موسكو (أ ش أ)

دعا وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، بلدان رابطة الدول المستقلة للمشاركة فى تسوية الحياة السلمية بسوريا، بما فى ذلك عبر المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنى التحتية لها .

وقال شويجو، خلال افتتاحه اجتماع مجلس وزراء الدفاع دول الرابطة، اليوم الأربعاء "من الواضح للجميع أنه لا يمكن تحقيق الأمن إلا من خلال الجهود المشتركة".

وأضاف:"أتوجه إليكم باقتراح للمشاركة فى إقامة حياة سلمية فى سوريا عبر توفير المساعدات الإنسانية، أن قضايا التسوية السياسية وتوفير المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية تأتى فى المقدمة فى هذا البلد "