روسيا تتوعد بالرد على مصادقة دول البلطيق على ما يعرف بـ"قائمة ماجنيتسكى"

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توعدت وزارة الخارجية الروسية بالرد على "الحملات غير الودية" من قبل دول البلطيق، خاصة بعد تصديق هذه الدول على ما يعرف بـ"قائمة ماجنيتسكي".

وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن روسيا لن تترك هذه الحملات غير الودية بدون الرد المناسب، مشيرا إلى منع استونيا دخول 49 روسيا ضمن ما يسمى بقائمة "ماجنيتسكي"، مضيفا أنه سيتم اتخاذ تدابير مناسبة ضد لاتفيا التى انضمت أيضا إلى هذه السياسة "الاستفزازية المعادية" لروسيا.

يُذكر أن السلطات الأمريكية سبق أن اعتمدت فى 2012 قانونا، يطلق عليه اسم "قانون ماجنيتسكي" نسبة إلى المواطن الروسى سيرجى ماجنيتسكى الذى عمل موظفا فى صندوق "إرميتاج كابيتال ماناجيمينت" للاستثمارات، واتهمته السلطات الروسية باحتيال ضريبى ومات فى سجنه فى روسيا عام 2009 .

وأثارت وفاة ماجنيتسكى صدى اجتماعيا على نطاق واسع سواء كان فى روسيا أو خارجها، وتم اتهام السلطات الروسية بتعذيبه، وتتضمن قائمة "ماجينسكي" فرض عقوبات شخصية بحق أشخاص مسئولين عن انتهاك حقوق الإنسان فى روسيا، وكانت كندا قد اعتمدت أيضاً قانوناً مشابهاً دخل حيز التنفيذ مؤخراً.