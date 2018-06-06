video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 10:00 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

رجب هلال حميدة لـ"بسمة وهبة: مبارك أخبرنى بجواسيس قطر بمصر عام 2006

الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:00 م
رجب هلال حميدة لـ"بسمة وهبة: مبارك أخبرنى بجواسيس قطر بمصر عام 2006 رجب هلال حميدة النائب البرلمانى السابق
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال رجب هلال حميدة، النائب البرلمانى السابق، إنه التقى مع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى 2006 لمدة ساعة ونصف وكشف له العديد من الأسرار، منها كشفه له عن العديد من الجواسيس الذين يتقاضون أموالا من قطر، فضلاً عن كيفية تسويق جماعة الإخوان الإرهابية داخل النظام الأمريكى.

وأضاف "حميدة"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، قائلاً: "تحدث عن القواعد الأمريكية والجواسيس اللى فى مصر اللى بيقبضوا من قطر  سعد الدين إبراهيم ..وقال لى هذا الرجل هو عراب كل الجماعات المناوئة للنظام السياسى بمصر مع أمريكا وبعض دول الاتحاد الأوروبى".

وتابع:"مبارك قال لى أن سعد الدين إبراهيم سجن مع الإخوان وتصالح معهم وعقد لقاءات مع عصام العريان وخيرت الشاطر وغيرهم، وحدث اتفاق ينص على التسويق لهم داخل النظام الأمريكى ..وهناك تسجيلات بالصوت والصورة".

وطالب عضو مجلس النواب السابق، الدولة المصرية بمحاسبة من وصفهم بـ"الصيع" الذى أصبح لديهم أموال طائلة بسبب التآمر على الدولة المصرية وتنفيذ أجندة أعداء الوطن، وتابع: "كل واحد كان صايع ..فيه صيع كتير فى مصر وعلى الدولة أن تحاسبهم ..إسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ نشطاء السبوبة بيكسبوا منها وبينضفوا وبيركبوا بى ام الفئة السابعة".

وأكد رجب هلال حميدة، أن الرئيس مبارك  نفى تماماً أن يكون لديه نية توريث الحكم وقتها، وتابع:" قال لى أنا جبت ابنى علشان يساعدنى بس".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رجب حميدة لبرنامج شيخ الحارة على القاهرة والناس يتهم العادلى وأنس الفقى بتزوير انتخابات 2010

رجب حميدة لـ"بسمة وهبة": لست شيعيا وهذه شائعة أطلقها عليا خصومى

رجب هلال حميده

بسمه وهبه

شيخ الحاره

البرلمان

النظام القديم

مبارك

الاخوان

امريكا




لا تفوتك
تعرف على أبرز قرارات حكومة تسيير الأعمال باجتماعها الأسبوعى اليوم

تعرف على أبرز قرارات حكومة تسيير الأعمال باجتماعها الأسبوعى اليوم

البنك الدولى يرفع توقعاته لنو الاقتصاد المصرى للمرة الـ3 خلال 6 أشهر لـ 5.3 %

البنك الدولى يرفع توقعاته لنو الاقتصاد المصرى للمرة الـ3 خلال 6 أشهر لـ 5.3 %

محافظ القاهرة يعلن تجهيز 417 ساحة لاستقبال المصلين فى العيد.. يوجه بأعمال النظافة بمحيط كل ساحة.. و130 أتوبيسا لخدمة الأماكن السياحية.. و191 سيارة إسعاف و4 غرف طوارئ بالصحة.. وتشديد الرقابة على الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن تجهيز 417 ساحة لاستقبال المصلين فى العيد.. يوجه بأعمال النظافة بمحيط كل ساحة.. و130 أتوبيسا لخدمة الأماكن السياحية.. و191 سيارة إسعاف و4 غرف طوارئ بالصحة.. وتشديد الرقابة على الأتوبيس النهرى

الفلسطينيون يهزمون إسرائيل فى جولة رياضية بعد إلغاء ودية الأرجنتين.. ضغوط الجماهير العربية تمنع إقامة المباراة.. ميسى سعيد بالقرار.. ومنتخب التانجو يبحث عن بديل لإنقاذ برنامج الإعداد لكأس العالم

الفلسطينيون يهزمون إسرائيل فى جولة رياضية بعد إلغاء ودية الأرجنتين.. ضغوط الجماهير العربية تمنع إقامة المباراة.. ميسى سعيد بالقرار.. ومنتخب التانجو يبحث عن بديل لإنقاذ برنامج الإعداد لكأس العالم

برشلونة يفتح خط المفاوضات مع محمد صلاح للانتقال إلى "كامب نو"

برشلونة يفتح خط المفاوضات مع محمد صلاح للانتقال إلى "كامب نو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة