رجب هلال حميدة لـ"بسمة وهبة: مبارك أخبرنى بجواسيس قطر بمصر عام 2006

كتب أيمن رمضان

قال رجب هلال حميدة، النائب البرلمانى السابق، إنه التقى مع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى 2006 لمدة ساعة ونصف وكشف له العديد من الأسرار، منها كشفه له عن العديد من الجواسيس الذين يتقاضون أموالا من قطر، فضلاً عن كيفية تسويق جماعة الإخوان الإرهابية داخل النظام الأمريكى.

وأضاف "حميدة"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، قائلاً: "تحدث عن القواعد الأمريكية والجواسيس اللى فى مصر اللى بيقبضوا من قطر سعد الدين إبراهيم ..وقال لى هذا الرجل هو عراب كل الجماعات المناوئة للنظام السياسى بمصر مع أمريكا وبعض دول الاتحاد الأوروبى".

وتابع:"مبارك قال لى أن سعد الدين إبراهيم سجن مع الإخوان وتصالح معهم وعقد لقاءات مع عصام العريان وخيرت الشاطر وغيرهم، وحدث اتفاق ينص على التسويق لهم داخل النظام الأمريكى ..وهناك تسجيلات بالصوت والصورة".

وطالب عضو مجلس النواب السابق، الدولة المصرية بمحاسبة من وصفهم بـ"الصيع" الذى أصبح لديهم أموال طائلة بسبب التآمر على الدولة المصرية وتنفيذ أجندة أعداء الوطن، وتابع: "كل واحد كان صايع ..فيه صيع كتير فى مصر وعلى الدولة أن تحاسبهم ..إسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ نشطاء السبوبة بيكسبوا منها وبينضفوا وبيركبوا بى ام الفئة السابعة".

وأكد رجب هلال حميدة، أن الرئيس مبارك نفى تماماً أن يكون لديه نية توريث الحكم وقتها، وتابع:" قال لى أنا جبت ابنى علشان يساعدنى بس".