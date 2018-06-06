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الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:47 م
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رئيس وزراء اليابان يبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة وكندا

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:43 م
رئيس وزراء اليابان يبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة وكندا رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
طوكيو (أ ش أ)
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بدأ رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم الأربعاء، جولة لمدة ستة أيام، يزور خلالها الولايات المتحدة، حيث يجرى محادثات مع الرئيس دونالد ترامب، ثم كندا للمشاركة فى قمة مجموعة السبعة الكبار.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن آبى سوف يلتقى ترامب قبل إجراء القمة المرتقبة بين الأخير والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون يوم 12 يونيو الجارى فى سينغافورة، والتى من المُرجح أن تركز على نزع التسلح النووى.

وقال آبى - قبيل مغادرة طوكيو - "أود أن آخذ القيادة فى المناقشات التى ستدور حول كوريا الشمالية فى قمة السبعة جنبا إلى جنب مع الرئيس ترامب"، معربا عن امله فى أن تقوم قمة السبعة بتوجيه رساله تعكس دعمها لجهود ترامب فى القمة المرتقبة مع كيم جونج أون".

وعلى الصعيد الاقتصادى، قال آبى:"سأصر على أن تلعب مجموعة السبعة الكبار، التى وفرت نظاما اقتصاديا عادلا وحرا، دورة لضمان استقرار الاقتصاد العالمى".

 


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