رئيس هيئة نظافة الجيزة: طلبنا دعم فى الموازنة بـ748 مليون ونحتاج 3 آلاف عامل

طالب المهندس يحيى فايد، رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة، بدعم الهيئة ماليا لتنفيذ خطة رفع كفاءة العمل وتطوير الأداء.

وقال "فايد" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، أن الهيئة طلبت فى الموازنة بـ748 مليون جنيه، بما فيها الجمع السكنى، مؤكدًا أن الهيئة تحتاج إلى 3 آلاف عامل بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون جنيه، و(8 عربيات كنس) بتكلفة 50 مليون جنيه، وتحتاج إنشاء محطتين مناولة بجانب المحطتين الموجودتين حاليا فى الوراق وكرداسة.

وأضاف رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة، أن الهيئة تحتاج إلى معدات بتكلفة حوالى 40 مليون جنيه، وتحتاج دعم لصيانة وتصليح المعدات المعطلة، لافتًا إلى أن إيرادات الهيئة تبلغ نحو 12 مليون جنيه.