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رئيس مركز بحوث الإسكان: لأول مرة كود مصرى يحصل على اعتماد دولى

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:00 ص
رئيس مركز بحوث الإسكان: لأول مرة كود مصرى يحصل على اعتماد دولى أعمال البناء - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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فى أقل من 33 عاما صدرت فى مصر نحو 31 كودا للبناء، منها ما تم اعتماده بصفة عربية بحيث يستخدم فى كافة الدول العربية، وهى 6 أكواد، ومنها من تم اعتماده عالميا، وعبارة عن كود واحد فقط، وهو كود الخرسانة.

 

كود البناء هو عبارة عن اشتراطات البناء تحددها الحكومة للالتزام بها وعدم الخروج عنها، والتعريف العلمى الخاص به هو عبارة عن مواصفات واختبارات لكل منتج والمواد الداخلة فى تركيبه للتأكد أنه مطابق للشروط والغرض من تصنيعه وهى ناتجة عن لجان متخصصة لدراسة كل منتج على حده، وكل كود يمثل الظروف الطبيعيه للمنتج واستخدامه مع استخدام الأكواد الأعلى فى حالة المنتجات العالميه لضمان تسويقها أما الكود الأمريكى أو البريطانى فهم أكثر انتشارا.

 

من جانبه قال الدكتور خالد الذهبى، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أن أكواد البناء فى مصر بدأت تظهر للنور اعتبارا من عام 1985 ميلادية، وقبل ذلك كانت هناك بعض المواصفات التى يتم العمل بها فى أعمال البناء.

 

أكواد البناء راعت المناطق الجبلية والصحراوية التى تشتد بها درجات الحرارة 

وأضاف الدكتور خالد الذهبى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك أكواد البناء راعت بعض المناطق الجبلية والصحراوية التى يشتد بها درجات الحرارة ومنها مناطق حلايب وشلاتين وأسوان وسيناء، وهو ما تم اعتماد أنظومة معمارية خاصة بهم.

وأوضح رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أنه تم اعتماد أكواد بناء أخرى خاصة بالمعاقين بحيث يتم توفير له الأمكانيات التى تؤهله لدخول شقته دون المساعدة من أحد، وتوفير كافة سبل الراحة للمعاق.

 

وأكد أن من بين الأكواد التى تم اعتمادها كود العمارة الخضراء الصديقة للبيئة والتى تنص على استخدام الطاقة الشمسية، فى المنازل، والاعتماد بشكل أكبر على أن تكون المساحة الخضراء فى المشروع أكثر من نسبة المبانى.

 

لأول مرة فى مصر يتم اعتماد كود مصرى ليصبح كود عالمى 

وكشف أنه لأول مرة فى مصر يتم اعتماد كود مصرى، ليصبح كود عالمى يطبق فى مختلف العالم، لافتا إلى أنه تم اعتماد الكود الجديد فى نهاية العام الماضى، ومن المقرر العمل به اعتبارا من بعد غدا السبت.

 

وينص الكود الجديد الخاص بالخرسانة، على إضافة مواد جديدة فى الخرسانة، مما يساهم ف زيادة قوة المبنى بما يقارب 5 أضعاف الخرسانة العادية.

وأشار إلى أن هناك كود يسمى بكود البناء بالتربة المثبتة والتى توفر نحو 60% من الأسمنت والحديد، وهو ما يوفر مبالغ مالية ضخمة، كما يستغنى هذا الكود عن نسبة كبيرة من الاعمدة الخرسانية ويعتمد على الأسقف المعلقة.

 

وأشار إلى أن كود البنية الأساسية 100 يضم نحو 4 كودات منها الكود رقم 101 الخاص بمحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحى، وكود 102 الخاص بخطوط المواسير والشبكات، كما يتضمن كود الأعمال الإنشائية 9 كودات بداخله كود الأحمال والقوى، وكود ميكانيكا التربيد وهندسة الأساسات، وكود المنشات الخرسانية المسلحة.

 

ويتضمن كود خدمات أعمال البناء 300 8 كودات وهى كود هندسة التركيبات الصحية، وكود التوصيلات الكهربائية، وكود تكيف الهواء والتبريد، وكود حماية المنشات من الحرائق، فيما يختص الكود رقم 401 بأعمال تشطيبات المبانى أعمال البياض، فيما ينص كود البناء رقم 601 بالمعاقين.

 

 


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