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رئيس حكومة كردستان: سنبذل كل الجهود لتطبيع العلاقات مع بغداد

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:08 م
رئيس حكومة كردستان: سنبذل كل الجهود لتطبيع العلاقات مع بغداد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزانى
بغداد(أ ش أ)
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أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزانى اليوم الأربعاء، أن الإقليم سيبذل كل الجهود لتطبيع العلاقات مع بغداد والعمل على تثبيت الحقوق وحل المشاكل وفق الدستور.

وقال البارزانى ـ خلال مراسم منح وزارة داخلية إقليم كردستان شهادة الآيزو الدولية حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) ـ أن مرحلة جديدة بدأت فى إقليم كردستان، مؤكدا أن هناك إرادة جدية فى إجراء الإصلاحات وإنشاء بنية تحتية إدارية فى مؤسسات الإقليم.

وكانت وزارة الداخلية فى إقليم كردستان قد أعلنت فى ديسمبر عام 2017 بدء العمل بالنظام الإلكترونى فى كافة مؤسساتها، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لتسهيل العمل خدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية.

 


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