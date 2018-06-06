رئيس جامعة الزقازيق: نتائج الامتحانات تعلن تباعا بحد أقصى آخر يونيو

كشف الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة بدأت بالفعل فى إعلان نتائج الامتحانات للمواد التى انتهت من تصحيحها وتجميع الدرجات الخاصة بها، مشيرا إلى أن جميع النتائج الخاصة بالامتحانات ستعلن تباعا وبحد أقصى آخر شهر يونيو الجارى.

وأضاف عبد البارى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نتائج الامتحانات تعلن أولا بأول، مشيرا إلى أن طلاب كليتى الطب والهندسة ستنتهى امتحاناتهم بعد عيد الفطر المبارك، وأن نتائج الامتحانات ستعلن بصورة سريعة بفضل التصحيح الإلكترونى.