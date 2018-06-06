رئيس المعاهد الأزهرية لطلاب الثانوية: التمرد مرفوض وبلدنا تحتاج رجالا

كتب لؤى على- تصوير كريم عبد العزيز

انتقد الشيخ صالح عباس ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، طلاب لجنة الثانوية معهد الدكتور فؤاد محي بنين بشبرا الخيمة ، لعدم ارتدائهم الزى الأزهرى بشكل كامل، خلال تفقده لجان الثانوية الأزهرية.

ونوه رئيس القطاع خلال حديثه للطلاب قبل بدء اللجنة إلى مكانة الأزهر الشريف وشيخه وكيف يتم استقباله من زعماء دول العالم، فى مختلف بلاد الدنيا.

ولفت رئيس القطاع تفهمه متطلبات الشباب والموضة الخاصة بهم، موضحا أن هذا خارج حرم المعهد واليوم الدراسى، مشددا فى حديثه للطلاب على عدم الاعتماد على الغش قائلا: "الغش انتهينا منه وكلنا لازم نكون ضده لأنه لا ينفع البلد ولا المجتمع فنحن فى حاجة لرجال وأناس لديهم قيم ومبادئ والقانون يجب أن يحترم فالتمرد مرفوض".

واستطرد: "انتبهوا بلدنا فى حاجة لرجالة واعية وهناك من يريد تخريب هذا البلد"، مشيرا إلى أن الامتحانات متوازنة وتمت مراعاة كل المستويات، مشددا على ضرورة معاملة الملاحظين للطلاب بكل تلطف وتأدب وحسن معاملة إلا إذا تجاوز الطالب فيتم التعامل معه بالقانون.

ووعد رئيس قطاع المعاهد بصرف زى أزهرى من أجود الأقمشة للطالب الذى يحصل على 90% من طلبة لجنة المعهد ، وخلال تفقده للجان المكفوفين كشف الشيخ صالح عن تطبيق منظومة جديدة لامتحانات الطلبة المكفوفين إلكترونيا من العام القادم.