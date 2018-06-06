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رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الجديد يصل مقر الشركة ويجتمع بالقيادات

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:12 م
رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الجديد يصل مقر الشركة ويجتمع بالقيادات الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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وصل اللواء أحمد حسانين، رئيس الشركة  للقابضة للصناعات الغذائية الجديد إلى مقر الشركة فى  ميدان السواح بكوبرى القبة، واجتمع مع اللواء مجدى الشاطر، نائب رئيس الشركة ورؤساء القطاعات لوضع خطة عمل للمرحلة المقبلة.

كان  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا أمس بتعيين اللواء أحمد حسانين، رئيسًا للشركة للقابضة للصناعات الغذائية، باعتباره لديه خبرة كبيرة فى إدارة الشركات، حيث تولى رئاسة الشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين منذ عدة سنوات، ثم شغل منصب نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويشهد له بالكفاءة.

وقد قدم حسانين استقالته خلال مجلس إدارة الشركة منذ عامين وتم تعيينه أمس ليتولى منصب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لحين انعقاد الجمعية العامة للشركة واعتماد القرار.

 


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القابضة الغذائية

احمد حسانين

القيادات




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