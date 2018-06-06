رئيس الخطوط القطرية يعتذر عن تعليقات عنصرية بعد موجة غضب على السوشيال ميديا

كتبت: إنجى مجدى

بعد انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى، سارع رد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذى للخطوط لجوية القطرية، بالاعتذار عن تعليقات عنصرية ضد المرأة أدلى بها أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الباكر اعتذر عن تعليقاته التى أدلى بها خلال اجتماع عقد فى سيدنى، قائلاً إنه كان يمزح وأن تعليقاته اجتزأت من سياقها ودافع عن سجل شركته من التنوع الجنسى، قائلاً إن 44% من موظفى الخطوط القطرية عن من النساء وبعضهم فى مناصب قيادية.

كان الباكر قال ردًا على سؤال بشأن مسألة المساواة بين الجنسين فى شركات الطيران فى الشرق الأوسط، وسبب عدم إمكانية شغل امرأة لمنصبه، "بالطبع يجب أن يشغله رجل لأنه منصب ينطوى على تحديات كبيرة"، مما أثار همهمات بين الحضور، ولم يتضح ما إذا كان جادًا أم أنه كان يرد على سبيل المزاح.

وجاء التعليق، بعد دقائق من قول الباكر مازحًا خلال الاجتماع الذى عقد فى سيدنى، إن من بين مهامه كرئيس جديد للاتحاد الدولى للنقل الجوى أن يكون أقل إثارة للجدل، ويشتهر باكر بانتقاداته للمنافسين والموردين بسبب الأداء الضعيف.

وجاءت هذه التعليقات العنصرية وسط وعود قطاع الطيران العالمى ببذل المزيد من الجهد لتشجيع المساواة بين الجنسين، حيث كانت قضية المساواة فى قطاع الطيران من الموضوعات المهمة، التى أثيرت خلال الاجتماع السنوى للاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا)، بمشاركة أكثر من 200 شركة طيران، حيث اتفق الحضور، وأغلبهم من الرجال، على الحاجة لبذل المزيد من الجهد.