video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 07:24 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الخطوط القطرية يعتذر عن تعليقات عنصرية بعد موجة غضب على السوشيال ميديا

الأربعاء، 06 يونيو 2018 05:56 م
رئيس الخطوط القطرية يعتذر عن تعليقات عنصرية بعد موجة غضب على السوشيال ميديا أكبر الكابر الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

بعد انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى، سارع رد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذى للخطوط لجوية القطرية، بالاعتذار عن تعليقات عنصرية ضد المرأة أدلى بها أمس الثلاثاء.

 

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الباكر اعتذر عن تعليقاته التى أدلى بها خلال اجتماع عقد فى سيدنى، قائلاً إنه كان يمزح وأن تعليقاته اجتزأت من سياقها ودافع عن سجل شركته من التنوع الجنسى، قائلاً إن 44% من موظفى الخطوط القطرية عن من النساء وبعضهم فى مناصب قيادية.

 

كان الباكر قال ردًا على سؤال بشأن مسألة المساواة بين الجنسين فى شركات الطيران فى الشرق الأوسط، وسبب عدم إمكانية شغل امرأة لمنصبه، "بالطبع يجب أن يشغله رجل لأنه منصب ينطوى على تحديات كبيرة"، مما أثار همهمات بين الحضور، ولم يتضح ما إذا كان جادًا أم أنه كان يرد على سبيل المزاح.

 

وجاء التعليق، بعد دقائق من قول الباكر مازحًا خلال الاجتماع الذى عقد فى سيدنى، إن من بين مهامه كرئيس جديد للاتحاد الدولى للنقل الجوى أن يكون أقل إثارة للجدل، ويشتهر باكر بانتقاداته للمنافسين والموردين بسبب الأداء الضعيف.

 

وجاءت هذه التعليقات العنصرية وسط وعود قطاع الطيران العالمى ببذل المزيد من الجهد لتشجيع المساواة بين الجنسين، حيث كانت قضية المساواة فى قطاع الطيران من الموضوعات المهمة، التى أثيرت خلال الاجتماع السنوى للاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا)، بمشاركة أكثر من 200 شركة طيران، حيث اتفق الحضور، وأغلبهم من الرجال، على الحاجة لبذل المزيد من الجهد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطر على أبواب محاكمة دولية فى هولندا لتمويلها تنظيم القاعدة فى سوريا

قطر

الخطوط القطرية

المراة

العنصرية




لا تفوتك
"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة