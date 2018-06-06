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رئيسة وزراء بريطانيا ستثير قضية إيران مع نتنياهو

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:45 م
رئيسة وزراء بريطانيا ستثير قضية إيران مع نتنياهو رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى
رويترز
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قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، إنها ستبحث أفضل السبل للحيلولة دون امتلاك إيران أسلحة نووية، وذلك خلال محادثات مع نظيرها الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء.

وأكد المتحدث موقف بريطانيا المؤيد للاتفاق النووى مع طهران.

وأضاف المتحدث، في تصريحات للصحفيين، "بوسعكم أن تتوقعوا أن تثير رئيسة الوزراء ملف إيران، وأفضل السبل لمنعها من تطوير سلاح نووي. مازالت بريطانيا ترى، مثل فرنسا وألمانيا، أن الاتفاق النووى مع إيران، هو أفضل سبيل لمنع حدوث ذلك".

 

 

 


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