دواوين الوزارات × 24 ساعة.. 13 حالة غش حصيلة اليوم الثانى لامتحانات الثانوية

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التربية والتعليم:
غرفة عمليات التعليم: 13 حالة غش حصيلة اليوم الثانى لامتحانات الثانوية العامة.. تغيير رئيس لجنة فى سوهاج لتقصيره.. طالبة تحاول الهروب بكراسة الإجابة فى بنها.. وارتفاع نسب النجاح فى عينة العربى عن العام الماضى
"الإحصاء مرنة".. طلاب الثانوية العامة يشيدون بسهولة الامتحان.. نقيب المعلمين يطمئن على حالة ملاحظى "بيلا" بعد شغب أولياء الأمور وتهديد المراقبين.. و"التعليم": القبض على طالب نشر الأسئلة بالجيزة وتطبيق العقوبة
"الاقتصاد آمن على الطلاب".. لا شكاوى من الامتحان وأولياء أمور يتسلقون الأسوار للاطمئنان على ذويهم فى لجان الثانوية العامة قبل بدء الإحصاء.. وغرفة عمليات التعليم: سيطرنا على لجان كفر الشيخ بعد محاولات غش بالقوة
"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة
صور.. الغشاشون فى قبضة التعليم بثانى أيام امتحانات الثانوية العامة.. ضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة الاقتصاد بسوهاج.. وطلاب لجنة بكفر الشيخ يحاولون الغش بالقوة والشرطة تسيطر على الموقف
فى ثانى أيام الثانوية العامة.. فتح 17 ألف و777 لجنة لأكثر من نصف مليون طالب لامتحانى "الاقتصاد والإحصاء".."التعليم" تشدد إجراءاتها الأمنية لمنع دخول الموبايلات والحقائب والوزارة: تلاشينا أخطاء أول يوم
وزارة الصحة:
وزارة التموين:
"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة الإسكان:
وزارة الأوقاف:
وزارة الزراعة:
وزارة التعليم العالى:
وزارة القوى العاملة:
وزارة الهجرة:
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