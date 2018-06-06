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الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:44 ص
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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. 13 حالة غش حصيلة اليوم الثانى لامتحانات الثانوية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:06 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. 13 حالة غش حصيلة اليوم الثانى لامتحانات الثانوية طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة التربية والتعليم: 
 
 
 
 
 
 
وزارة الصحة: 
 
 
 
وزارة التموين: 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى: 
 
 
وزارة الإسكان: 
 
 
وزارة الأوقاف:
 
 
وزارة الزراعة: 
 
 
وزارة التعليم العالى:
 
 
وزارة القوى العاملة:
 
 
وزارة الهجرة:
 

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