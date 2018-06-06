"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداه إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

كتبت إيمان على

قال النائب يحيى كدوانى ، عضو مجلس النواب بلجنة الدفاع والأمن القومى، أن عزمى بشارة هو أحد رجال النظام القطرى والمقربين لصنع القرار، بل أنه يستخدم كأداه إعلامية تطلقها دولة قطر لتنفيذ أجندات تدعم قوى الإرهاب وتستغله قوى الشر للاستفادة من الحالة المضطربة الموجودة فى الشرق الأوسط .

ولفت "كدوانى" ، لـ"اليوم السابع "، إلى أنه يتم استخدامه لتنفيذ حركة تؤامرية ضد المنطقة العربية ومن ثم خطة إعلامية مضادة للمنطقة العربية مما يهدد المصلحة العليا لها، وهو ما يضر بالقضية الفلسطينية و بقضايا الشرق الاوسط كلها.

يذكر أنه يمر أول عام على مقاطعة دول الرباعى العربى الداعية لمحاربة الإرهاب، لإمارة قطر، بعد ثبوت تورط الأخيرة فى دعم جماعاعت إرهابية وإيواء عناصر إرهابية تستهدف الإضرار بالأمن القومى العربى ، والتى أعلنت فيه الدول العربية الأربع المتحالفة لمكافحة الإرهاب (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) مقاطعة إمارة قطر، كما رصدت قائمة كاملة للإرهابيين والكيانات الإرهابية المحظورة ذات الإرتباط بقطر وبجهودها الإرهابية، وذلك فى ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات ضده.