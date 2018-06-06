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دعوى تطالب بحل جمعية المحاسبين والإداريين بمترو الأنفاق

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:02 م
دعوى تطالب بحل جمعية المحاسبين والإداريين بمترو الأنفاق مترو الأنفاق-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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أقامت كل منوزارة التضامن الاجتماعي ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبا فيها بحل جمعية المحاسبين والإداريين بمترو الأنفاق، المشهرة برقم 5040 لسنة 2013 والتابعة لإدارة العمرانية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 42702 لسنة 72 قضائية، كلا من محافظ الجيزة ووزير التضامن الاجتماعى .

وقالت الدعوى، أنه بعد مراجعة ملف تلك الجمعية لدى قسم الجمعيات بإدارة العمرانية الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، عدم وجود مقر للجمعية، وعدم إرسال محاضر اجتماعات مجلس الإدارة منذ عام 2013، وعدم ممارسة الأنشطة التى أشهرت من الجمعية، وعدم الدعوى لعقد جمعية عمومية منذ عام 2013 وحتى الآن، وعدم إعداد حسابات ختامية للجمعية عن أعوام 2013، 2014، 2015، 2016، 2017 ، ومن ثم تكون قد تحققت بشأنها الأحوال التي توجب إزاء توافر إحداها القضاء بحل الجمعية، ومن أهمها ما قررته المادة 28 والمادة 43 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

 

 


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