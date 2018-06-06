دراسة: الهجمات الإرهابية كلفت اقتصاد بريطانيا العام الماضى 3.5 مليار جنيه استرلينى

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كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة (راند) البحثية الأوروبية أن بريطانيا سجلت أكبر خسائر اقتصادية بسبب الإرهاب من بين كل دول الاتحاد الأوروبى بين عامى 2004 و2016 ، إذ كلفت الهجمات بريطانيا 43.7 مليار يورو (38.2 مليار جنيه استرليني) خلال هذه الفترة.

ووجد الباحثون ، حسبما نقلت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية ، أنه بينما ظلت العادات الشرائية للمستهلكين مستقرة فى أعقاب وقوع ثمة هجوم ، مالت الاستثمارات نحو الانخفاض وهو أمر يرجع جزئيًا إلى أن المواطنين وضعوا قيمة أقل فى الإدخار للمستقبل وتبنوا سلوكًا أشبه ب"عيش اللحظة الحالية".

وأظهرت بيانات الدراسة - التى بحثت تأثير الإرهاب على نمو الناتج المحلى الإجمالى فى أنحاء أوروبا - أن خمس هجمات إرهابية وقعت فى بريطانيا فى عام 2017 فى مناطق وستمينستر ومانشستر وجسر لندن وفينسبرى بارك وفى محطة بارسونز جرين ، سببت خسارة اقتصادية قيمتها 3.5 مليار يورو من الناتج المحلى الإجمالى.

وكشفت الدراسة أن فرنسا عانت من ثانى أكبر خسارة اقتصادية على مدار ال12 عامًا المذكورة ، إذ بلغت خسارتها 43 مليار يورو وأعقبتها إسبانيا التى خسرت 8ر40 مليار يورو بينما تُقَدر خسارة الاتحاد الأوروبى الكلية بين عامى 2004 و 2016 ب180 مليار يورو.

وأشار مركز الأبحاث إلى أن تغطية الهجمات الإرهابية واسعة النطاق عبر عدة قنوات إعلامية وعبر وسائل التواصل الاجتماعى أدت لزيادة عدد الأشخاص والشركات الذين يمكن أن يكونوا قد تضرروا نفسيا، مما يؤثر على السلوك الاقتصادى.