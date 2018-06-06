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دبلوماسى إيرانى: بدأنا الأعمال التحضيرية لإعادة إطلاق البرنامج النووى

الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:13 م
دبلوماسى إيرانى: بدأنا الأعمال التحضيرية لإعادة إطلاق البرنامج النووى سفير ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفى
رويترز
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أكدت ايران، اليوم الأربعاء، في فيينا، أنها تقوم بالأعمال التحضيرية الخاصة باعادة اطلاق برنامجها النووى، في حالة انهيار الاتفاق الذي أبرمته مع القوى الدولية الكبرى في عام 2015، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الشهر الماضى.

وصرّح سفير ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفى، أن طهران بدأت أعمالا تحضيرية، في حال سقط الاتفاق النووى، بحيث تتمكن ايران من اعادة اطلاق أنشطتها من دون القيود المتعلقة بالاتفاق.

وأكد السفير، على هامش اجتماع لمجلس حكام الوكالة في فيينا، أن بلاده أبلغت الوكالة عزمها على استئناف انتاج غاز سداسي فلوريد اليورانيوم الذي يستخدم لتخصيب اليورانيوم.

 


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