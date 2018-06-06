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خام برنت يصعد 1% فى ظل مخاوف بشأن صادرات النفط الفنزويلية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:09 ص
خام برنت يصعد 1% فى ظل مخاوف بشأن صادرات النفط الفنزويلية براميل النفط - أرشيفية
رويترز
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صعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 % ،اليوم الأربعاء، بعدما قالت مصادر مطلعة إن فنزويلا أثارت احتمال وقف بعض صادراتها النفطية، لكن المكاسب كانت محدودة فى ظل تقارير قالت إن الحكومة الأمريكية طلبت من السعودية وبعض المنتجين الآخرين فى أوبك زيادة الإنتاج.

وساهم انخفاض الإنتاج من فنزويلا فى موجة صعود لسعر خام القياس العالمى مزيج برنت إلى نحو 80 دولارا للبرميل.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن شركة النفط الحكومية بي.دي.في.إس.إيه تدرس إعلان حالة القوة القاهرة لبعض الصادرات فى ظل انخفاض الإنتاج فى حقولها النفطية.

ارتفع خام برنت 78 سنتا إلى 76.16 دولار للبرميل بعدما تراجع لأدنى مستوى منذ الثامن من مايو  أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 33 سنتا إلى 65.85 دولار للبرميل بعدما لامست أدنى مستوى فى شهرين أمس.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أويك) وروسيا يومى 22 و23 يونيو، لاتخاذ قرار بشأن حجم زيادة الإنتاج فى الوقت الذى تنخفض فيه المخزونات العالمية فيما يتراجع فيه إنتاج فنزويلا بأكثر من المتوقع. كما تهدد العقوبات الأمريكية على إيران بانخفاض صادرات النفط من البلد العضو فى منظمة أوبك.

 

 

 

 


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