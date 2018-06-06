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حبس عصابة لسرقة المساكن بطريقة "التسلق" فى البساتين 4 أيام

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:47 ص
حبس عصابة لسرقة المساكن بطريقة "التسلق" فى البساتين 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاطلان، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بسرقة مسكن وحيازة سلاح نارى.

البداية كانت أثناء مرور الرائد أحمد مصلح، معاون أول مباحث قسم شرطة البساتين، على رأس قوة من المباحث، فى شارع النصر، دائرة القسم، اشتبه فى توك توك يسير عكس الاتجاه، وباستيقافه حاول قائده وراكب معه الفرار، إلا أن القوة تمكنت من ضبطهما، وهما "ا.م" 24 سنة و"ع.ا" 25 سنة، عاطلين.

وبتفتيش التوك توك عثر بداخله على جهاز لاب توب، وهاتف محمول، ومفتاح سيارة ملاكى، وسلاح نارى "فرد خرطوش".

وبمواجهتهما أمام المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بإشراف اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، اعترفا بسرقة المضبوطات، شقة بمنطقة الكويتية، دائرة القسم، عن طريق التسلق، والسلاح النارى للدفاع عن النفس.

وبإرشادهما تم الذهاب للشقة واستدعاء صاحبها الذى تعرف على المسروقات، ووجه لهما تهمة سرقته، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.


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