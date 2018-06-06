حبس عاطل يتاجر فى الأسلحة النارية وبحوزته بندقية وطبنجة وذخيرة بالسلام

كتب عامر مصطفى

أمرت نيابة السلام، برئاسة المستشار أحمد عثمان، بحبس عاطل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، وذلك فى اتهامه بحيازة أسلحة نارية وبنادق بقصد الاتجار، بعد ضبطه من خلال مأمورية أمنية من رجال المباحث بالقاهرة.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث السلام ثان، تفيد بقيام "علاء.م" 45 سنة، عاطل، ومسجل خطر، سرقة بالإكراه، ومتهم فى عدة قضايا آخرها قضية مشاجرة، بمزاولته نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ويتخذ من محل سكنه مكاناً لتجارته الغير مشروعة.

ومن خلال استهدافه بمامورية أمنية تم ضبطه اثناء استقلاله سيارة ملاكى، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية آلي غير مبلغ بسرقتها، خزينة بداخلها 18 طلقة من ذات العيار، وطبنجة عيار 9 مم غير مبلغ بسرقتها "، 26 طلقة من ذات العيار، فقررت النيابة حبسه.