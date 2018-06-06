حبس سائق لسرقته مشغولات ذهبية من موظف بالتجمع الخامس

كتب ــ كريم صبحى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من موظف، كما أمرت المباحث بالتحرى عن النشاط الإجرامى للمتهم.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من "احمد م ا" 54 سنة، موظف، باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن ( 4 حلقان، 3 انسيالات، سلسلة ، 2 دبلة ، 3 خواتم، دبلة ألماظ، 6 خواتم ألماظ)، مبلغ 19.950 جنيه، دفتر شيكات باسم زوجته "مريم ف" ، 2 هاتف محمول، راوتر، تابللت، 10 ساعات يد رجالي ماركات مختلفة، من داخل الشقة سكنه.

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "احمد م ب" 26 سنة، سائق طرف المجنى عليه، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "ضرب" ، والمقضي فيها بالحبس شهرين.

وعلى الفور، تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولي عليها بمكان إخفائها داخل جوال مدفون بقطعة أرض بجوار سكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.