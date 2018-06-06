حبس سائق قتل زوجته لخلافهما على النزول لإحضار وجبة السحور بالمقطم

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية برئاسة المستشار إسلام شكرى، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بتسديد لها العديد من الطعنات باستخدام مقص، بمنطقة المقطم، بسبب خلافات بينهما حول النزول لإحضار وجبة السحور.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بوجود خلافات زوجية سابقة بينة وبين المجنى عليها وأنه بتاريخ الواقعة وحال تواجده بالشقة سكنه طلب منها التوجه لشراء بعض المأكولات "وجبة سحور" فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليها بسلاح أبيض "مقص" محدثا إصابتها التى أودت بحياتها وفر هاربًا وتخلص من الأداء المستخدمة فى الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المجنى عليها لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة المقطم، إخطارًا من مستشفى جراحات اليوم الواحد، باستقبالها "بطه ع س" 37 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح نافذة متفرقة بالجسم وتوفيت أثناء إسعافها.

وبالانتقال تم التقابل مع شقيقة زوج المجنى عليها "عزيزة ف ا م" 42 سنة، ربة منزل، وبسؤالها قررت بقيام شقيقها "محمود ف ا م" 44 سنة، سائق، "زوج المجنى عليها " بالتعدى على المجنى عليها بالضرب بسلاح ابيض " مقص" محدثا إصابتها التى أدت لوفاتها بسبب خلافات عائلية فيما بينهم ولاذ بالفرار.

وبإعداد ألاكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم أسفرت عن ضبطه وبمواجهته باقوال شقيقته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أمكن العثور على السلاح الأبيض " مقص " المستخدم فى ارتكاب الواقعة أسفل العقار سكن المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.