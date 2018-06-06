حبس حارس عقار 4 أيام لاتهامه بسرقة سيارة موظف فى البساتين

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس حارس عقار، سرق سيارة موظف مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

كان ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، بإشراف المقدم على فيصل، رئيس المباحث، قد تلقوا بلاغا من "محمود.ا" 33 سنة موظف، يفيد اكتشافه سرقة سيارته السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء تحريات الرائدان أحمد مختار، وأحمد مصلح، معاونا مباحث القسم، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ه.ن" 30 سنة، حارس العقار ومقيم بذات العنوان وأصل بلدته محافظة المنيا "دون السوابق".

وبتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم تمكن الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته أمام رجال المباحث بإشراف اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بإحدى الشوارع الجانبية خلف العقار حراسته، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.