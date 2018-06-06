حالة الطقس اليوم الأربعاء 6/6/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 ، ومطروح العظمى 29 والصغرى 20 .

الطقس فى الأردن

نهاراً:

يطرأ ارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة، لتتجاوز مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية.

ويكون الطقس مشمساً وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة صباحاً، تتحوّل إلى شمالية غربية معتدلة السرعة عصراً ومساءً.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً:

يطرأ المزيد من الارتفاع في درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية، كما وتنخفض نسب الرطوبة.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وصيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.