video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:40 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 6/6/2018 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 6/6/2018 فى مصر والدول العربية أحوال الطقس أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.
 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ، وتظهر السحب المنخفضة  على شمال البلاد ، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 35  والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 ، ومطروح العظمى 29  والصغرى 20 .
 

الطقس فى الأردن

نهاراً:
يطرأ ارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة، لتتجاوز مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية.
 
ويكون الطقس مشمساً وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
 
وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة صباحاً، تتحوّل إلى شمالية غربية معتدلة السرعة عصراً ومساءً.
 
في خليج العقبة:
- الرياح: شمالية، نشطة السرعة.
 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).
 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.
 
ليلاً:
يطرأ المزيد من الارتفاع في درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية، كما وتنخفض نسب الرطوبة.
 
وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وصيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الثانوية العامة كابوس الأسرة المصرية.. قلق وترقب وبكاء حال أولياء الأمور أمام اللجان قبل كل امتحان.. وسيدات من أمام مدارس شبرا: "بنصحى من الفجر عشان نيجى مع ولادنا".. ويؤكدن: "مش هنفوق غير بعد النتيجة".. صور

سعفان": إجراء انتخابات "كهرباء وسط الدلتا" في موعدها وتجهيز مكان بديل للاقتراع

القوى العاملة: إعلان إحصاءات مراحل الانتخابات نهاية مرحلة الاتحادات العمالية

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة