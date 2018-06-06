جمارك شرق بورسعيد تحبط محاولة تهريب سجائر أجنبية وطائرة تنصت بمطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك، من إحباط 12 محاولة تهريب مؤخرًا بمختلف المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار توجيهات عمرو الجارحى وزير المالية، لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لحماية أمن وسلامة البلاد، وسرعة اتخاذ اللازم فى مواجهة التهرب الجمركى.

وكشف تقرير مفصل تلقاه وزير المالية من مصلحة الجمارك برئاسة جمال عبد العظيم عن هذه الضبطيات، حيث تمكنت جمارك السلوم من ضبط محاولة تهريب لكمية من السلاحف بعدد 950 سلحفاء برية وبلغت قيمة المضبوطات 95 ألف جنيه فيما بلغت التعويضات المستحقة 190 ألف جنيه.

وأضاف التقرير، بحسب بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن مكافحة التهرب الجمركى قامت بتحرير محضر ضبط جمركى لإحدى شركات الاستيراد التى تلاعبت فى المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة توجهت لمقر الشركة وقامت بمراجعة مستندات الإفراج الجمركى المفرج عنها، حيث تم ضبط المستندات الأصلية، وتبين أن الشركة قد تقدمت بمستندات مصطنعة بقيمة سعرية متدنية لجمرك الإفراج، وبلغ فرق القيمة الحقيقية طبقا للمستندات الأصلية المضبوطة بالشركة 28 مليون جنيه، فيما بلغت التعويضات المستحقة 11 مليون و700 ألف جنيه وتقدم الممثل القانونى للشركة بطلب التصالح مع مصلحة الجمارك وقام بسداد مبلغ 9 مليون و800 ألف جنيه من الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة وتعهد بسداد باقى الضرائب والرسوم المستحقة.

فيما تمكنت جمارك شرق التفريعة ببورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية وبتفتيش الحاوية تبين وجود 26 ألف علبة سجائر.

وأشار التقرير إلى تمكن جمارك مطار برج العرب الدولى من ضبط محاولتى تهريب لطائرة تنصت وتجسس مزودة بكاميرا وملحق بها جهاز تحكم عن بُعد و7 أجهزة خاصة بالوشم بالإبر مطبوع على العلبة و165 زجاجة برفان وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 158 ألف جنيه.

فيما تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى من ضبط محاولة تهريب 16 سبيكة من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون ذهبًا.

وأشار التقرير إلى تمكن جمارك الدخيلة من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقمشة المموهة التى تستخدم فى تصنيع ملابس القوات المسلحة ورجال الشرطة.

فيما تمكنت مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة من ضبط واقعة تزوير وتلاعب فى شهادات المنشأ الأوربية لإحدى الشركات التى تعمل فى مجال استيراد السيارات، وتم تشكيل لجنة نجحت فى كشف حدوث تلاعب وتزوير فى شهادة اليورو 1 المقدمة ضمن المستندات بالبيان الجمركي، وبلغ إجمالى الرسوم والتعويضات المستحقة 70 مليون جنيه، ولكن الممثل القانونى للشركة تقدم بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك وقام بسداد مبلغ 38 مليون جنيه من التعويضات المستحقة.

فيما تمكنت جمارك الدخيلة من ضبط محاولة تهريب كمية من الكاميرات ولوازم أنظمة المراقبة داخل احدى الحاويات وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 5 كرتونة بها 80 كاميرا مراقبة و 80 كابل بنهاية طرفى و 5 ريسيفر و 5 وحدة تغذية و 10 هارد.

وأوضح التقرير أن جمارك أرقين تمكنت من ضبط 3 محاولات تهريب مبلغ 100 ألف جنيه مصرى وأحجار كريمة وجلود الثعابين، و10 كرتونة من الأدوية المخدرة بإجمالى 200 حقنة زجاجية من عقار الكيتامين المخدر المُدرج بجداول المخدرات.