جامعة الأزهر تقترح إنشاء مركز تدريب متكامل لجامعات إفريقيا

شاركت جامعة الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فى اجتماع اتحاد الجامعات الإفريقية بغانا كممثل لجامعات شمال إفريقيا الحكومية والخاصة والأهلية، وخلال الاجتماع أكد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر أن مؤسسة الأزهر الشريف مؤسسة عالمية، مشيرا أن عالمية رسالتها كانت ولا زالت هى قوة الدفع الروحية التى تنبذ العنف والتطرف وتهدف لنشر قيم السلام والمحبة والوسطية والاعتدال بين بنى البشر جميعا دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة.

وأوضح عامر أن الاجتماع ناقشآليات تطوير التعليم العالى فى إفريقيا، والاهتمام بالبرامج التعليمية والأبحاث العلمية التى تفى بحاجات القارة، والعمل على التكامل بين جامعات القارة السمراء وبعضها البعض.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر أن الاجتماع سعى إلى الاستفادة من مذكرات التفاهم بين الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبي والسويد. وتصميم برامج تدريبية للطلاب والخريجين واعضاء هيئة التدريس، لافتا أنه تم طرح إنشاء مركز للتدريب لاتحاد الجامعات الإفريقية يكون مقره بجامعة الأزهر الشريف.