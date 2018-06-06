video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:28 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة الأزهر تقترح إنشاء مركز تدريب متكامل لجامعات إفريقيا

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:30 م
جامعة الأزهر تقترح إنشاء مركز تدريب متكامل لجامعات إفريقيا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
إضافة تعليق

شاركت جامعة الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فى اجتماع اتحاد الجامعات الإفريقية بغانا كممثل  لجامعات شمال إفريقيا الحكومية والخاصة والأهلية، وخلال الاجتماع أكد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر أن مؤسسة الأزهر الشريف مؤسسة عالمية، مشيرا أن عالمية رسالتها كانت ولا زالت هى قوة الدفع الروحية التى تنبذ العنف والتطرف وتهدف لنشر قيم السلام والمحبة والوسطية والاعتدال بين بنى البشر جميعا دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة.

 وأوضح عامر أن الاجتماع ناقشآليات تطوير التعليم العالى فى إفريقيا، والاهتمام بالبرامج التعليمية والأبحاث العلمية التى تفى بحاجات القارة، والعمل على التكامل بين جامعات القارة السمراء وبعضها البعض.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر أن الاجتماع سعى إلى الاستفادة من مذكرات التفاهم بين الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبي والسويد. وتصميم برامج تدريبية للطلاب والخريجين واعضاء هيئة التدريس، لافتا أنه تم طرح إنشاء مركز للتدريب لاتحاد الجامعات الإفريقية يكون مقره بجامعة الأزهر الشريف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شيخ الأزهر: اللغة العربية لن تندثر لكنها تضعف بضعف أهلها والمتحدثين بها

الازهر الشريف

جامعة الازهر

غانا




لا تفوتك
"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة