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توقف حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين بسبب تعطل سيارتين

الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:31 ص
توقف حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين بسبب تعطل سيارتين كثافات مرورية-ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية، أعلى منطقة عرب المحمدى لكوبرى أكتوبر، بسبب سيارة ملاكى معطلة أعلى الطريق فى الاتجاه القادم من مناطق شرق القاهرة، حتى ميدان رمسيس و سيارة معطلة أخرى أعلى العباسية فى الاتجاه العكسى، مما أدى إلى توقف حركة المرور،  وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر بسيارات معطلة تسبب فى كثافات مرورية، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

 

 


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