توقعات بحرب أمريكية صينية بسبب قضايا التجارة والصراع فى مضيق تايوان

كتب: محمد محسن أبو النور

توقعت صحية الجارديان البريطانية نشوب حرب بين بكين وواشنطن، بعد أن شهدت العلاقات الأمريكية ـ الصينية مؤخرا تدهورا متسارعا بفعل القضايا الخلافية الكبرى، وعلى رأسها مسألة التجارة، وزيادة الرسوم والتعريفات الجمركية إلى جانب الصراع الحالى فى منطقة بحر الصين الجنوبى، ومضيق تايوان.

وذكرت الصحيفة فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت اليوم الأربعاء أن الاشتباكات حول بحر الصين الجنوبى ومضيق تايوان والتجارة أدت إلى أن يسقط الرئيسان الأمريكى دونالد ترامب والصينى شى جين بينج فى هوة التجميد الدبلوماسى العميق.

وأوضحت الجريدة اللندنية الشهيرة أن جهود الصين المتوسعة لفرض إرادتها على الجيران من خلال الضغط الدبلوماسى والتجارى والعسكرى - ما يسمى بعقيدة شى - قد جلبت أكبر ذريعة حتى الآن لإدارة ترامب، حيث إن تايوان تعود مرة آخرى كونها نقطة الانفجار الرئيسة فى بحر تسارعت فيه خطوات التنافس الصينى ـ الأمريكى.

ونوهت الصحيفة إلى أنه فى أعقاب الاشتباكات اللفظية الأخيرة حول دوريات "حرية الملاحة" الأمريكية فى مياه بحر الصين الجنوبى المتنازع عليها، يقول المسئولون فى واشنطن إنهم يعتزمون إرسال مجموعة حاملة طائرات أمريكية إلى مضيق تايوان الذى يفصل الجزيرة عن الصين، وجاء هذا التحرك ردا على الجيش الصينى الذى "رفع درجة سخونة" الأجواء فى تايوان.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذا الانتشار الأمريكى، إذا مضى قدما، سيعتبره رئيس الصين، شى جين بينج، استفزازيا للغاية، وهو الذى تعهد بإعادة توحيد الصين مع "إقليمها المنشق" فى حياته.

ومن المحتمل أن يجعل ذلك البحرية الأمريكية فى حالة مواجهة مع القوات الصينية على سطح الأرض ومن خلال الغواصات وعبر مئات من بطاريات صواريخ جيش التحرير الشعبى التى تصطف على جانبى المضيق، وفقا للصحيفة.

وحذر شى جين بينج حكومة تايوان المؤيدة للاستقلال فى مارس من أنها ستواجه "عقاب التاريخ" إذا تابعت مسارًا انفصاليا.