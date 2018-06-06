"تموين القاهرة" تعلن خطتها طوال أيام عيد الفطر

قال إبراهيم عسقلانى، مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، إنه سيتم إنشاء غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين طوال أيام العيد، مشيرا إلى أنه سيتم تشديد الرقابة على المخابز والأسواق، وسيتم شن حملات عليهما باستمرار.

وأضاف مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى بديوان عام المحافظة، أنه سيتم منح أجازة العيد للعاملين بالمخابز بالتناوب، حتى لا يتأثر عمل المخابز طوال فترة العيد، مؤكدا أنه سيتم شن حملات للتأكد من مدى صلاحية السلع العذائية التى تعرض على المواطنين سواء فى المنافذ الثابتة أو المتحركة.

وأوضح "عسقلانى"، أنه سيتم وضع مفتش دائم من قبل المديرية داخل كل مستودع للأنابيب، وسيتم دعم الأماكن التى تعانى من نقص بالغاز، بسيارات محملة بأسطوانات غاز، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع مديرية الطب البيطرى للرقابة على الأسماك المملحة.