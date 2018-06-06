تموين الجيزة: 119 ألف و122 طن قمح تم تسليمها للشون والصوامع حتى أمس

كتب إبراهيم سالم

أعلن هشام كامل، وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة، أن إجمالى ما تم توريده للشون والصوامع بدائرة محافظة الجيزة حتى أمس الثلاثاء، بلغ 119 ألف و122طن قمح من المزراعين بنطاق المحافظة.

وأضاف "كامل" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالى ما تم توريده من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية للشون 18809 طن قمح، فيما بلغ إجمالى ما تم توريده من قبل البنك الزراعى المصرى حوالى 7692 طن قمح، أما ما تم توريده من قبل المصرية القابضة للصواع "اطفيح وبرقاش" حوالى 47651 طن قمح، وأخيرا بلغ إجمالى ما تم توريده من قبل الشركة العامة للصوامع والتخزين "إمبابة" حوالى 44339 طن قمح، ليكون إجمالي ما تم توريده 119 ألف 122 طن قمح.

وأشار وكيل تموين الجيزة، إن أن باب التوريد لازال مفتوحا، حتى إعلان الوزارة غلق باب التوريد لمحصول القمح.