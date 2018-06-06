video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:40 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

تموين الجيزة: 119 ألف و122 طن قمح تم تسليمها للشون والصوامع حتى أمس

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:13 ص
تموين الجيزة: 119 ألف و122 طن قمح تم تسليمها للشون والصوامع حتى أمس حصاد القمح - ارشيفية
كتب إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أعلن هشام كامل، وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة، أن إجمالى ما تم توريده للشون والصوامع بدائرة محافظة الجيزة حتى أمس الثلاثاء، بلغ 119 ألف و122طن قمح من المزراعين بنطاق المحافظة.

وأضاف "كامل" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالى ما تم توريده من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية للشون 18809 طن قمح، فيما بلغ إجمالى ما تم توريده من قبل البنك الزراعى المصرى حوالى 7692 طن قمح، أما ما تم توريده من قبل المصرية القابضة للصواع "اطفيح وبرقاش" حوالى 47651 طن قمح، وأخيرا بلغ إجمالى ما تم توريده من قبل الشركة العامة للصوامع والتخزين "إمبابة" حوالى 44339 طن قمح، ليكون إجمالي ما تم توريده 119 ألف 122 طن قمح.

وأشار وكيل تموين الجيزة، إن أن باب التوريد لازال مفتوحا، حتى إعلان الوزارة غلق باب التوريد لمحصول القمح.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الزراعة تعلن نجاح منظومة تقاوى القمح الجديدة فى زيادة الإنتاجية ودرجة النقاوة

النائب أحمد عبد الواحد يطالب الحكومة بوضع استراتيجية للاكتفاء الذاتى من القمح

"الزراعة" تسمح بالإفراج عن شحنة القمح الروسى بعد غربلتها

رويترز: مصر ستعيد فحص شحنة القمح الروسى المرفوضة بسبب الإرجوت

أخر الاخبار

القمح

موسم القمح

تموين الجيزة

الشركة القابضة

امبابة




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة