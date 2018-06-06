تقرير: 7.6 مليون اشتراك بالتليفون الأرضى بمصر

كتبت: هبة السيد

كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول حجم الاشتراكات بالتليفون الأرضى لنحو 7.24 مليون وبمعدل انتشار بلغ 7.64 بنهاية مارس 2018، مقارنة بنحو 6.61 مليون اشتراك بنهاية فبراير الماضى.

ويصل عدد المشتركين منازل لنحو 84% من إجمالى المشتركين بالهاتف الأرضى، إضافة إلى 13% للمشتركين تجارى و 3% للمشتركين حكومى.

وتشهد خدمات الهاتف الأرضى انخفاضا كبيرا فى العالم ومصر بسبب انتشار الهاتف المحمول والذى أصبح كل شىء لدى المستخدمين، إلا أنه مازال جاذبا لدى بعض الشرائح من أجل الاشتراك بخدمات الإنترنت الأرضى.

وتمتلك المصرية للاتصالات نحو 1517 سنترال على مستوى الجمهورية، منهم 1051 سنترال فى الريف المصرى.