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تعليم الجيزة تتابع أعمال سير الامتحانات من خلال غرفة عمليات بالمديرية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 10:30 ص
تعليم الجيزة تتابع أعمال سير الامتحانات من خلال غرفة عمليات بالمديرية امتحانات الثانوية العامة
كتب إبراهيم سالم
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قالت إلهام إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن المديرية تواصل استعداداتها بشأن مواصلة امتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر أن تواصل أعمالها غدا وحتى نهاية الامتحانات، مشيرة إلى أنها تتابع أعمال سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتأكيد على توزيع الأسئلة على المدارس من الساعة السابعة صباحا، ليبدأ توزيعها على اللجان الساعة الثامنة والنصف.

 

وأضافت فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن هناك تأمين كامل للجان الامتحان بالتنسيق مع رجال الشرطة المدنية إلى جانب تأمين نقل أوراق الإجابة والأسئلة، إلى جانب التأكيد على تفعيل مركز تقديم الطلبات والشكاوى خلال فترة الامتحانات للتأكد من سير العملية بسهولة ويسر.

 

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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