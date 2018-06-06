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تعليق كافة الاحتجاجات فى الأردن لمنح الحكومة الجديدة فرصة للعمل

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:25 م
تعليق كافة الاحتجاجات فى الأردن لمنح الحكومة الجديدة فرصة للعمل حكومة أردنية جديدة برئاسة عمر الرزاز
كتبت آمال رسلان
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أعلن رئيس مجلس النقباء الأردنى، على العبوس تعليق الاحتجاجات المستمرة منذ أواخر الشهر الماضى ضد قانون ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار لمنح الحكومة الجديدة مهلة لتعمل دون عوائق.

 

وأوضح رئيس المجلس، فى بيان نقلته وكالة عمون الأردنية، أن قرار تعليق الاحتجاجات جاء لمنح الحكومة الجديدة فرصة للنظر فى المطالب المحتجين بشأن سحب قانون ضريبة الدخل.

 

وأشار إلى أن النقابات المهنية تمثل قطاعا كبيرا من المجتمع فى شتى المجالات المختلفة، وهى شريك استراتيجى فى صنع السياسات الوطنيه وليس لأحد أن ينتقص من حقها، مشيرا إلى أنها تؤمن إيماناً قاطعاً بأن الشعب هو مصدر السلطات وله حرية التعبيرعن رأيه.

 

وكان الملك عبد الله بن حسين قد عين عمر الرزاز رئيسا للحكومة، خلفا لهانى الملقي، كما أمر بمراجعة شاملة لمشروع قانون ضريبة الدخل.


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