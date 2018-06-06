تعرف على مهام مدير الاتحاد المصرى للغرف السياحية باللائحة المعدلة

حددت تعديلات بعض أحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 420 لسنة 2018، مهام مدير الاتحاد المصرى للغرف السياحية وفقا للمادة " 51" والتى نصت على :

يختص مدير الاتحاد المصرى للغرف السياحية

بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة

الإشراف على العاملين فى الاتحاد

إعداد ميزانية الاتحاد وحسابه الختامى .

اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد .

القيام بالمهام المقررة لأمين عام الغرف فى شأن الانتخابات فيما يخص انتخابات مجلس إدارة الاتحاد .

حضور الاجتماعات التى تعقدها الغرف السياحية المختلفة وله انتداب من يمثله لحضور تلك الاجتماعات .

لا يجوز لمدير الاتحاد الجمع بين وظيفته كمدير للاتحاد، وأى عمل آخر يتقاضى عنه أجرا إلا بموافقة مجلس إدارة الاتحاد.

كما شملت المادة " 54 " الفقرة الثانية، فى حالة فوز أكثر من مرشحين من غير المصريين الممثلين للشركات والمنشآت السياحية لعضوية مجلس إدارة الغرفة، يعلن فقط فوز المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات منهم وذلك بما لا يخل بالتمثيل الفئوى أو الجغرافى لكل غرفة.

تضمنت المادة " 21 " الفقرة الأخيرة، "يجوز لعضو مجلس الإدارة حضور الاجتماعات عن طريق الفيديو " كونفراس" أو أى وسائل الاتصال الحديثة فى حالة السفر".

نصت المادة " 54" الفقرة قبل الأخيرة، وإذا نال أكثر من مرشح عدد متساويا من الأصوات، تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات إجراء القرعة بينهم فى حضورهم كلما أمكن ذلك، وذلك لتحديد الفائز منهم والترتيب النهائى للمرشحين حسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم.

وشملت التعديلات المادة الثالثة، يلغى البند " 5 " من المادة " 20 " كما تلغى كلمة " ويعزله" الواردة بالفقرة الأولى من المادة " 26" والفقرة الأخيرة من المادة " 27 " من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها.