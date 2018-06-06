تعرف على كيفية قراءة التقرير الطبى فى جنح الضرب × 7 نقاط

كتبت ــ مى عنانى

التقرير الطبي لا يعتبر دليلا على ارتكاب الواقعة، وإنما قرينة على حدوث واقعة ضرب، بمعنى أنه سبب فى تحريك جنحة الضرب وليس دليلا لها.

ويرصد "اليوم السابع" كيفية قراءة التقرير الطبى من الناحية القانونية..

1_ تاريخ تحرير المحضر

2_ تاريخ تحرير التقرير الطبى

3_ التأكد من صدر المحضر (الديباجة الأولية)

4_تحويل المجنى عليه بصحبة الحرس من عدمه مهمة جدا جدا

5_ ملاحظة الإصابات الموجودة بالتقرير الطبى ومطابقتها بالأداة المستخدمة والتى ذكرها المجنى عليه

6_ هل هناك سابقة محاضر حررت للمجنى عليه من والدتك أو من الغير من عدمه لتطبيق الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

7_ التأكد من رد المجنى عليه عندما سألت بالمحضر متى حدث ذلك بالتاريخ والوقت لتطبيق الدفع الخاص بالتراخي في الإبلاغ