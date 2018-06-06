تعرف على قطارات العيد الإضافية ومواعيد حجز مقاعدها فى 8 معلومات

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن مواعيد القطارات الإضافية وعربات العلاوة الإضافية، التى قررت هيئة السكة الحديد تشغيلها خلال فترة العيد ومواعيد طرح قطاراتها للحجز أمام المسافرين.

1ـ سيبدأ تشغيل القطارات وعربات العلاوة الإضافية ابتداءً من 10 إلى 26 يونيو المقبل.

2ـ مواعيد حجز مقاعد القطارات الإضافية سيبدأ قبل السفر بـ24 ساعة.

3ـ سيتم بدء طرح مقاعد القطارات الإضافية للحجز أمام المسافرين ابتداء من السبت المقبل.

4ـ الهدف من تشغيل القطارات الإضافية استيعاب الزيادة المتوقعة فى أعداد المسافرين خلال فترة العيد.

5ـ 10 قطارات إضافية ستبدأ فى القيام برحلات يومية من الأحد المقبل تشمل 6 قطارات مكيفة و4 قطارات مميزة.

6ـ الهيئة ستقوم خلال فترة حجز العيد من 10 إلى 26 يونيو بزيادة تركيب 22 قطارًا من قطارات جدول التشغيل الطبيعى من خلال إضافة إليها عربات علاوة.

7ـ القطارات المكيفة الإضافية تشمل:

ـ قطار مخصوص مكيف رقم 1934 من القاهرة إلى أسوان ابتداءً من يوم 10 حتى 25 يونيو ويقوم من القاهرة الساعة 22.45 ليصل إلى أسوان 10.55 صباح اليوم التالى.

ـ قطار مخصوص مكيف رقم 1935 أسوان ـ القاهرة، يبدأ رحلاته يوم 11 حتى 26 يونيو ويقوم من أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة 07.15 صباح اليوم التالى.

ـ قطار مكيف 1936 القاهرة ـ أسوان يبدأ رحلاته اليومية من يوم 10 حتى 25 يونيو ويقوم من القاهرة 23.20 ويصل أسوان 11.40 صباح اليوم التالى.

ـ قطار مكيف رقم 1937 أسوان ـ القاهرة يبدأ رحلاته اليومية من 11 حتى 26 يونيو ويقوم من أسوان 21.45 ويصل القاهرة 10.10 صباح اليوم التالى.

ـ قطار مكيف رقم 1940 الإسكندرية ـ أسوان يتم تشغيله يوم 13 يونيو فقط ويقوم من الإسكندرية 21.45 ويصل أسوان 13.05 ظهر اليوم التالى.

ـ قطار مكيف رقم 1941 أسوان ـ الإسكندرية يتحرك يوم 21 يونيو فقط ويقوم من أسوان 21.05 ويصل الإسكندرية 13.50 ظهر اليوم التالى.

8ـ القطارات الإضافية المميزة تشمل 4 قطارات مميزة تقوم برحلات يومية خلال الفترة من 10 حتى 26 يونيو المقبل، تقوم من القاهرة يوميا فى ميعادى 09.25 و15.10 ويصلان أسوان 22.25 و04.20 على التوالى وتقوم من أسوان فى ميعادى و07.15 و12.45 ويصلان أسوان 20.15 و01.40 على التوالى.