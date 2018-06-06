video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 07:05 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على قطارات العيد الإضافية ومواعيد حجز مقاعدها فى 8 معلومات

الأربعاء، 06 يونيو 2018 06:00 م
تعرف على قطارات العيد الإضافية ومواعيد حجز مقاعدها فى 8 معلومات المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

يقدم "اليوم السابع" فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن مواعيد القطارات الإضافية وعربات العلاوة الإضافية، التى قررت هيئة السكة الحديد تشغيلها خلال فترة العيد ومواعيد طرح قطاراتها للحجز أمام المسافرين.

 

1ـ سيبدأ تشغيل القطارات وعربات العلاوة الإضافية ابتداءً من 10 إلى 26 يونيو المقبل.

2ـ مواعيد حجز مقاعد القطارات الإضافية سيبدأ قبل السفر بـ24 ساعة.

3ـ سيتم بدء طرح مقاعد القطارات الإضافية للحجز أمام المسافرين ابتداء من السبت المقبل.

4ـ الهدف من تشغيل القطارات الإضافية استيعاب الزيادة المتوقعة فى أعداد المسافرين خلال فترة العيد.

5ـ 10 قطارات إضافية ستبدأ فى القيام برحلات يومية من الأحد المقبل تشمل 6 قطارات مكيفة و4 قطارات مميزة.

6ـ الهيئة ستقوم خلال فترة حجز العيد من 10 إلى 26 يونيو بزيادة تركيب 22 قطارًا من قطارات جدول التشغيل الطبيعى من خلال إضافة إليها عربات علاوة.

7ـ القطارات المكيفة الإضافية تشمل:

ـ قطار مخصوص مكيف رقم 1934 من القاهرة إلى أسوان ابتداءً من يوم 10 حتى 25 يونيو ويقوم من القاهرة الساعة 22.45 ليصل إلى أسوان 10.55 صباح اليوم التالى.

ـ قطار مخصوص مكيف رقم 1935 أسوان ـ القاهرة، يبدأ رحلاته يوم 11 حتى 26 يونيو ويقوم من أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة 07.15 صباح اليوم التالى.

ـ قطار مكيف 1936 القاهرة ـ أسوان يبدأ رحلاته اليومية من يوم 10 حتى 25 يونيو ويقوم من القاهرة 23.20 ويصل أسوان 11.40 صباح اليوم التالى.

ـ قطار مكيف رقم 1937 أسوان ـ القاهرة يبدأ رحلاته اليومية من 11 حتى 26 يونيو ويقوم من أسوان 21.45 ويصل القاهرة 10.10 صباح اليوم التالى.

ـ قطار مكيف رقم 1940 الإسكندرية ـ أسوان يتم تشغيله يوم 13 يونيو فقط ويقوم من الإسكندرية 21.45 ويصل أسوان 13.05 ظهر اليوم التالى.

ـ قطار مكيف رقم 1941 أسوان ـ الإسكندرية يتحرك يوم 21 يونيو فقط ويقوم من أسوان 21.05 ويصل الإسكندرية 13.50 ظهر اليوم التالى.

8ـ القطارات الإضافية المميزة تشمل 4 قطارات مميزة تقوم برحلات يومية خلال الفترة من 10 حتى 26 يونيو المقبل، تقوم من القاهرة يوميا فى ميعادى 09.25 و15.10 ويصلان أسوان 22.25 و04.20 على التوالى وتقوم من أسوان فى ميعادى و07.15 و12.45 ويصلان أسوان 20.15 و01.40 على التوالى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النقل: تحديد استشارى شراء 100 جرار للسكة الحديد يوليو المقبل

السكة الحديد

تذاكر القطارات

حجز القطارات

تذاكر العيد

العيد




لا تفوتك
"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة