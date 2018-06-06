تعرف على دعاء اليوم الحادى والعشرين من شهر رمضان وثوابه

كتب لؤى على

ينشر "اليوم السابع"، مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.



وإليكم دعاء اليوم الحادى والعشرين من شهر رمضان : "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله:

"اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ دَلِيلًا، وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ فِيهِ لِلشَّيْطَانِ سَبِيلًا، يَا قَاضِيَ حَوَائِجِ السَّائِلِينَ".