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تعرف على خطة "التنمية المحلية" للوصول بنسبة الأمية فى مصر إلى الصفر

الأربعاء، 06 يونيو 2018 01:00 ص
تعرف على خطة "التنمية المحلية" للوصول بنسبة الأمية فى مصر إلى الصفر فصول محو الأمية - أرشيفية
كتب محمود عثمان
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تعتمد وزارة التنمية المحلية رؤية تنموية متكاملة من أجل القضاء على الأمية، هدفها تمكين البشر ورفع قدراتهم فى خلال ثلاث سنوات من أجل الوصول بمعدلات الأمية إلى الصفر الافتراضى (7%).

 

وتنفذ وزارة التنمية المحلية تلك الرؤية للقضاء على الأمية عبر 4 خطوات أولها تفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلزام كل طالب سواء فى الجامعات العامة والخاصة فى الكليات النظرية بمحو أمية 8 طلاب، ثانيا إعداد دورات تأهيل تربوى للقائمين على عملية التدريس "تدريب المدربين"، ثالثا إعداد الشباب المشاركين فى المشروع القومى، رابعا توفير بعض الحوافز العينية والمادية للشباب المشاركين من الجامعة، رابعا محو أمية 12628410 أمى فى كافة ربوع مصر فى خلال ثلاث سنوات من خلال رؤية تنموية وتثقيفية متكاملة.

 

ومن خلال تلك المنظومة تسعى الوزارة للعمل على الاستفادة من كافة موارد الدولة التنظيمية والمؤسسية والمالية والفنية من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال التنسيق بين المؤسسات المعنية وبينها وبين المجتمع المدنى والقطاع الخاص من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوظيفها على أكمل وجه، وتصميم عدة نماذج للتدخل بما يتناسب مع كل فئة سواء من حيث النوع أو المستوى الاقتصادى والاجتماعى.

 

تجدر الإشارة إلى أن مصر تحتل المرتبة 111 فى مؤشر التنمية البشرية من بين 193 دولة فى عام 2016 وتعتبر الأمية فى مصر سبب رئيسى لإنخفاض ترتيب مصر بين دول العالم.

 


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