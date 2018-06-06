تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم بمدراس رياض الأطفال بالقاهرة

ماجد تمراز

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال بمدراس الرسمية لغات أو مدارس الرسمية المتميزة، وذلك حال قبول الطالب، حيث يقوم ولى الأمر طباعة الورقة الدالة على ذلك من الموقع الإلكترونى الخاص بالإدارة التعليمية وتسليمها للمدرسة.

ويجب اصطحاب الطفل عند التقديم وتجهيز الأوراق الآتية "شهادة ميلاد كمبيوتر، صورة من شهادة الميلاد الأصلية، أربع صور حديثة للطفل، صورة بطاقة الرقم القومى للوالد" ويسمح للأم تقديم الأوراق الآتيه حال سفر الوالد بموجب توكيل رسمى منه، أو وفاة الوالد ويرفق شهادة الوفاة أو حال انفصال الوالدين مرفق صورة من المحكمة بالولاية التعليمية.

وكانت قد بدأت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فى تلقى طلبات الالتحاق برياض الأطفال للمدارس الرسمية المتميزة والمدارس الرسمية لغات، أول يونيو الجارى من خلال الموقع الإلكترونى لكل إدارة تعليمية، وينتهى التقديم نهاية الشهر الجارى.