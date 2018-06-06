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تعرف على أهمية صندوق وزارة المالية المخصص لسيارات مضى عليها 20 عاما

الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:00 ص
تعرف على أهمية صندوق وزارة المالية المخصص لسيارات مضى عليها 20 عاما المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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خصص قانون المرور الجديد الذى يتم مناقشته فى مجلس النواب، صندوق يتبع وزير المالية طبقا للمادة 4 من القانون ويتم تخصيص موازنة خاصة لتقديم قروض لأصحاب السيارات التى مضى عليها 20 عاما والتى يمنع تراخيصها مرة أخرى لمرور سنوات عديدة عليها لمنع وقوع الحوادث المرورية الناتجة عن الصلاحية الفنية أو إنقلاب السيارات

و تكمن أهمية الصندوق الذى يتبع وزير المالية، فى أن له شخصية اعتبارية مستقلة و موازنة خاصة للسائقين، ويقدم قروض لتمويل شراء السيارات النقل البديلة للمقطورات و سيارات الأجرة، ونقل الركاب لمضى 20 عاما عليها، كما يقدم حوافز مالية تبدا من السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.

 كما يتم ترحيل فائض الموازنة من سنة مالية الى أخرى و تتكون من مواد الصندوق وتكون المبالغ المالية المدعمة من الموازنة العامة تدخل الصندوق و عوائد استثمارات أموال الصندوق يتم استخدامها للسائقين و تستخدم المنح والهيئات والاعلانات و التبرعات تهدف لزيادة أموال الصندوق و يصدر تشكيل مجلس إدارة للصندوق ونظام عمل به و المعاملة المالية للأعضاء بقرار من مجلس الوزارة.


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