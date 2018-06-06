تعرف على أنواع قضايا الجنح المنظورة أمام محاكم الجنايات

كتبت مى عنانى

تنظر محكمة الجنح، العديد من القضايا التى من المفترض أن تنظرها محكمة الجنايات، إلا أنها تصنف في قانون العقوبات على أنها «جنحة وليست جناية»، كما تنظر محكمة الجنايات، العديد من القضايا التى تعتبر جنحة، لكن تنظرها الجنايات.

واكد شعبان سعيد المحامى بالنقض " لليوم السابع " عن تلك " الجنايات المجنحة "

1_جنحة سب و قذف تنظرها الجنايات

2_جنحة الضرب إذا زادت مدة العلاج و وصلت 21 يوم تنظرها الجنايات

3_جنايات الأحداث تنظر أمام محكمة الجنح، أما جنحة السب والقذف عن طريق الصحف فتنظر أمام محكمة الجنايات

4_الزوج الذى يقتل زوجته متلبسة بجريمة الزنا تنظرها الجنح .

5_السرقه المقترنه بجناية تنظرها الجنايات