تظاهرات لداعمى الحزب الحاكم فى زيمبابوى للمناداة بتحقيق السلم

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تظاهر عدد من داعمى الحزب الحاكم فى زيمبابوى اليوم الأربعاء فى العاصمة هرارى للمناداة بإحلال السلم والاستقرار فى البلاد .. وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية.

وأشارت الشبكة إلى أن تظاهرات اليوم تأتى بعدما تظاهر الآلاف من داعمى المعارضة أمس الثلاثاء للمطالبة بإصلاحات انتخابية قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية.



وكانت الشرطة فى زيمبابوى منعت داعمى الحزب الحاكم (زانو بي-إف) من تنظيم مسيرات مضادة لمسيرات المعارضة بالأمس مخافة حدوث اشتباكات.



جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية فى زيمبابوى ستجرى فى 30 يوليو المقبل ، وتعد الأولى التى تجرى دون مشاركة الرئيس السابق روبرت موجابى الذى حكم البلاد منذ استقلالها عام 1980 وأطيح به من السلطة العام الماضى.