ترامب يدعو مسلمين أمريكيين إلى إفطار فى البيت الأبيض

أ ف ب

يستقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأربعاء مسلمين أمريكيين على مائدة الإفطار فى البيت البيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز "سيكون هناك 30 الى 40 مدعوا" لكن بدون اعطاء المزيد من التفاصيل.

لم يدع ترامب فى 2017 خلال عامه الاول فى السلطة، مسلمين أمريكيين إلى مائدة الإفطار خلال رمضان خلافاً لما درج عليه الرؤساء الأميركيون من قبله.

وأعلنت عدة جمعيات ومؤسسات مسلمة أميركية أنها لن تشارك فى الإفطار مساء الأربعاء إذ يشعر المسلمون بالامتعاض من ترامب الذى اقترح فى بداية حملته الانتخابية بصورة فاجأت الجميع اقفال الحدود الأميركية أمام المسلمين وإن بشكل مؤقت.

وساهمت أحداث أخرى فى تعميق الريبة من بينها تهجمه على رئيس بلدية لندن المسلم صادق خان متهما اياه بالتقليل من حجم التهديد الإرهابي.