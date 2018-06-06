ترامب: تحضيرات القمة مع زعيم كوريا الشمالية تسير على نحو جيد للغاية

واشنطن(أ ش أ)

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أن التحضيرات للاجتماع التاريخى المقرر بينه وبين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى سنغافورة الشهر الجارى تسير على نحو جيد للغاية .

وأعرب ترامب فى تصريح له - نقله راديو (سوا) الأمريكى اليوم - عن أمله فى أن تكون القمة بينه وبين زعيم كوريا الشمالية انطلاقة شيء عظيم.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس أن موعد الاجتماع الأول بين الرئيس الأمريكى والزعيم الكورى الشمالى سيكون "بشكل مبدئي" فى التاسعة من مساء 12 يونيو الجارى بالتوقيت المحلى لسنغافورة .

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز فى مؤتمر صحفى إننا "نستعد بشكل مكثف" للقمة الأمريكية - الكورية الشمالية.

يذكر أن وسائل إعلام أمريكية قد أشارت فى وقت سابق إلى أن القمة ستنعقد على الأرجح فى فندق كابيلا فى منتجع جزيرة سنتوسا، قبالة الساحل الجنوبى الشرقى لسنغافورة.